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ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Şubat Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Şubat Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Şubat Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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