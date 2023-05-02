ASKİ Ankara su kesintisi: 2-3 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 3 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için A NKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 2.05.2023 14:00:00
- Tamir Tarihi: 2.05.2023 17:00:00
- Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
- Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 10 CADDESİNDE VE BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMI
ÇUBUK
- Arıza Tarihi: 2.05.2023 15:00:00
- Tamir Tarihi: 2.05.2023 18:00:00
- Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ İLİM 3 SOKAKTA YAPILACAK OLAN HAT DÖŞEMESİ NEDENİ İLE SAAT 15:00'DA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.TAHMİNİ SULARIN VERİLİŞ SAATİ 18:00
- Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER ATATÜRK MAHALLESİ HİSAR CADDESİ VE ÜLKÜ CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR
YENİMAHALLE
- Arıza Tarihi: 2.05.2023 12:50:00
- Tamir Tarihi: 2.05.2023 18:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KUZEY YILDIZI MAHALLESİ 3608 SOKAK İÇERİSİNDE FEN İŞLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA ESNASINDA Ø400mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: KUZEY YILDIZI MAHALLESİ ALT KOTLARI İLE İVEDİKKÖY MAHALLESİ BİR KISMI