ASKİ Ankara su kesintisi: 2-3 Mart Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 3 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AYAŞ
- Arıza Tarihi: 2.03.2023 16:00:00
- Tamir Tarihi: 2.03.2023 20:00:00
- Detay: Ayaş Çanıllı Uluyol Mahallesi Oğuzlar Caddesi içerisinde Kanal inşaat Daire Başkanlığına bağlı müteahhit firma tarafından (FİBEY İNŞAAT SANAYİ TURİZM TİC.A.Ş.) 90' lık içme suyu dağıtım hattı borusuna zarar vermesi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
- Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: Ayaş Çanıllı Uluyol ve Çiğdemci Mahalleleri
AYAŞ
- Arıza Tarihi: 2.03.2023 16:00:00
- Tamir Tarihi: 2.03.2023 20:00:00
- Detay: Ayaş Çanıllı Uluyol Mahallesi Oğuzlar Caddesi içerisinde Kanal inşaat Daire Başkanlığına bağlı müteahhit firma tarafından (FİBEY İNŞAAT SANAYİ TURİZM TİC.A.Ş.) 90' lık içme suyu dağıtım hattı borusuna zarar vermesi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
- Etkilenen Yerler: Ayaş Çanıllı Uluyol ve Çiğdemci Mahalleleri
PURSAKLAR
- Arıza Tarihi: 2.03.2023 16:30:00
- Tamir Tarihi: 2.03.2023 18:30:00
- Detay: Pursaklar ilçesi sirkeli Yeşilova mahallesi ılgaz sokak içerisinde içmesuyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
- Etkilenen Yerler: Sirkeli Yeşilova mahallesi Sirkeli Yeşilyurt mahallesi