ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİSİ 2 KASIM
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 1.11.2024 15:00:00
- Tamir Tarihi: 1.11.2024 23:55:00
- Detay: Mutlukent Mahallesi Hitit Bulvarı ile Besteci Caddesi köşede ani oluşan Ø110'luk şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
- Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi Hitit bulvarı, Piri Reis Caddesi, Altınbel Villaları, Angora Evleri tamamı ve civarı