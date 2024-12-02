ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.12.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 2.12.2024 20:00:00

Detay: Mamak ilçesi Lalahan Karşıyaka mahallesi Gökçek kuyu nun pompası yanık olduğundan değişimi yapılacak 02.12.2024 Pazartesi günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında yüksek kotlarda basınç ve susuzluk yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: İstasyon ile Karşıyaka mahallerin üst kotları