ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 3 ARALIK
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.12.2024 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.12.2024 20:00:00
Detay: Mamak ilçesi Lalahan Karşıyaka mahallesi Gökçek kuyu nun pompası yanık olduğundan değişimi yapılacak 02.12.2024 Pazartesi günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında yüksek kotlarda basınç ve susuzluk yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: İstasyon ile Karşıyaka mahallerin üst kotları