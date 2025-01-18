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ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20Ocak Beypazarı, Etimesgut, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20Ocak Beypazarı, Etimesgut, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Beypazarı, Etimesgut, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.01.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 18.01.2025 15:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Ruşen Güneş Sokakta Meydana Gelen Abone Hattı Arızası Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Ve Ruşen Güneş Sokak Bir Kısmı

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Arıza Tarihi: 18.01.2025 14:20:00

Tamir Tarihi: 18.01.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde Meydana Gelen Abone Hattı Arızası Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Bir Kısmı

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.01.2025 16:20:00

Tamir Tarihi: 18.01.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Şeyh Şamil Mahallesi Nihat Öztay Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şeyh Şamil Mahallesi Bir Kısmı

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