ASKİ Ankara su kesintisi: 19-20 Nisan Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 20 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AKYURT
- Arıza Tarihi: 18.04.2023 23:00:00
- Tamir Tarihi: 19.04.2023 07:00:00
- Detay: Akyurt ilçesi Galaba ve Yeşiltepe mahallelerini besleyen su deposunda meydana gelen elektrik arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.
- Etkilenen Yerler: Galaba ve Yeşiltepe Mahalleleri
AYAŞ
- Arıza Tarihi: 19.04.2023 13:25:00
- Tamir Tarihi: 19.04.2023 17:30:00
- Detay: Ayaş Yağmurdede mahallesi Ören içerisinde bulunan 90'luk İçme Suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
- Etkilenen Yerler: Yağmurdede, Ören
ÇANKAYA
- Arıza Tarihi: 19.04.2023 14:55:00
- Tamir Tarihi: 19.04.2023 19:00:00
- Detay: Konutkent Mahallesi 2994 Cadde içi 150 lik duktil boru arızasından dolayı su KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: Konutkent Mahallesi tamamı