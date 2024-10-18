ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.10.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 18.10.2024 14:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesinde Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesi Yukarı Sanayi Mevkii

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.10.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 18.10.2024 17:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Saray Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi içerisinde içme suyu imalatı için bağlantı çalışması yapılacağından su kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Pursaklar Saray Osmangazi mahallesi

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.10.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 18.10.2024 23:55:00

Detay: Beytepe Mahallesi Hitit Bulvarı Angora Evleri arka tarafında ani oluşan Ø110'luk şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Mutlukent Mahallesi Angora Evleri ve civarı