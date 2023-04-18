ASKİ Ankara su kesintisi: 18-19 Nisan Ankara su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 19 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
YENİMAHALLE
- Arıza Tarihi: 18.04.2023 14:15:00
- Tamir Tarihi: 18.04.2023 17:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3579 SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 LÜK POLİETİLEN İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ OYUKLU VE BAĞLAR MEVKİ
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 18.04.2023 15:00:00
- Tamir Tarihi: 18.04.2023 18:00:00
- Detay: Etimesgut İlçesi Eryaman mah 285 sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: Eryaman evleri
SİNCAN
- Arıza Tarihi: 18.04.2023 17:30:00
- Tamir Tarihi: 18.04.2023 19:30:00
- Detay: Selçuklu Mah. Kaplan sk da meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
- Etkilenen Yerler: SELCUKLU MAH. TAMAMI ( MARAŞAL ÇAKMAK MH İLE OSMANLI MAH TAZYİK DÜŞÜKLÜĞÜ OLUŞMAKTADIR)