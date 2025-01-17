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ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ocak Keçiören, Mamak, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ocak Keçiören, Mamak, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Keçiören, Mamak, Sincan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.01.2025 09:40:00

Tamir Tarihi: 17.01.2025 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Emek Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Emek Sokak Sanayi Sitesi, Yuvam Sitesi Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

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