ASKİ Ankara su kesintisi: 17-18 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 18 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 17.05.2023 08:30:00

Tamir Tarihi: 17.05.2023 15:00:00

Detay: Bala ilçesi Bahçekaradalak arıtma tesisinde meydana gelen elektrik aızasından dolayı 17.05.2023 15.00' a kadar su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Avşar,Karahamzalı,Yaylalıözü Mahalleleri

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 16.05.2023 09:20:00

Tamir Tarihi: 16.05.2023 13:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Fatih mahallesi Kafkas caddesi No:4 önünde meydana gelen içme suyu dağıtım şebeke hattı75 lik PE 100 boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi geneli

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 17.05.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 17.05.2023 19:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Aşağı Yurtçu Mahallesinde Su İnşaat Daire Başkanlığı tarafından denetimi yürütülen ''İçme Suyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım işi'' çalışmasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınızdan dolayı teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Aşağı Yurtçu Mahallesi bazı bölgeleri

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 17.05.2023 11:15:00

Tamir Tarihi: 17.05.2023 14:15:00

Detay: EMEK MAHALLESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE 11:15 İLE 14:15 ARASI 3 SAATLİK SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.

Etkilenen Yerler: EMEK,CUMHURİYET MAHALLELERİ

AYAŞ

Arıza Tarihi: 17.05.2023 12:30:00

Tamir Tarihi: 17.05.2023 23:55:00

Detay: Ayaş İlçesi Sinanlı Hocasinan Mahallesi Değirmenbaşı Mevkiinden su deposuna gelen içmesuyu ana iletim hattı yoğun yağışlardan dolayı sel sebebiyle zarar gördüğü için Su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: :Ayaş Sinanlı Hocasinan, Mahkeme ve Cuma Mahalleleri

AYAŞ

Arıza Tarihi: 17.05.2023 12:30:00

Tamir Tarihi: 17.05.2023 17:00:00

Detay: Ayaş Şeyhmuhiddin Mahallesi Kışla sokak içerisinde 90'lık içme suyu dağıtım hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Hacımemi, Dervişimam, Emine tevfika Ayaşlı, Ferahfaki, Şeyhmuhittin, Camiatik,Ömeroğlu Mahalleleri

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 17.05.2023 12:30:00

Tamir Tarihi: 17.05.2023 17:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Hacı Muratlı Mahallesi serpmelerde Q 110 PE borudaki arıza nedeniyle 17/05/2023 saat 12:30 ile 17:00 arasında su Plansız kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: HACI MURATLI MAHALLESİ

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 17.05.2023 13:50:00

Tamir Tarihi: 17.05.2023 17:00:00

Detay: AVUZ SELİM MAHALLESİ İRSAD CADDESİNDE OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YAVUZ SELİM MAHALLESİ İRŞAD CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 17.05.2023 14:40:00

Tamir Tarihi: 17.05.2023 17:30:00

Detay: Beytepe Mahallesi 1809 sokak içi pe 110'luk boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: 1809 sokak 1810 sokak umut sokak Bilkent Ufuk sitesi ve civarı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 17.05.2023 16:30:00

Tamir Tarihi: 17.05.2023 21:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Yurtbey mahallesi serpmelerde Q 160 PE borudaki arıza nedeniyle 17/05/2023 saat 16:30 ile 21:00 arasında su Plansız kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: YURTBEY MAHALLESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 17.05.2023 16:30:00

Tamir Tarihi: 17.05.2023 21:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Selametli Mahallesi serpmelerde @ 160 PE borudaki arıza nedeniyle 17/05/2023 saat 16:30 ile 21:00 arasında Plansız su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: SELAMETLİ MAHALLESİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 17.05.2023 16:30:00

Tamir Tarihi: 17.05.2023 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YENİBATI MAHALLESİ 2359. CADDE İÇEREİSİNDE Ø150mm LİK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YENİBATI MAHALLESİ 2359. CADDE VE CİVARI