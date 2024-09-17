ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Eylül Keçiören, Çankaya, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.09.2024 14:15:00

Tamir Tarihi: 17.09.2024 17:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Kuşcağız mahallesi 384/1 sokak içerisinde Q 100 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: ESERTEPE – KUŞCAĞIZ - 19 MAYIS Mahalleleri etkilenmektedir.