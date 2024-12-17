ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Aralık Çankaya, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.12.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 17.12.2024 17:00:00

Detay: çankaya ilçesi malazgirt mahallesi 900 cadde ile 881 cadde köşesinde Q200 lük içme suyu hattı deplase çalışmasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: keklik pınarı mahallesi, malazgirt mahallesi üst kotlar , mürsel uluç mahallesi üst kotlar ve oran mahallesi üst kotları

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.12.2024 13:50:00

Tamir Tarihi: 17.12.2024 19:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Bahçekapı Mahallesi Hava Alt Lojmanları içinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Hava Alt Lojmanları

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Arıza Tarihi: 17.12.2024 14:45:00

Tamir Tarihi: 17.12.2024 22:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Eskişehir Yolu üzerinde Ana iletim hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Orhun Mahallesi

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.12.2024 17:30:00

Tamir Tarihi: 17.12.2024 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ.Şirintepe Hocalı CD 21 ani olarak oluşan Ø100 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 17.12.2024 tarihinde 17.30 ile 17.12.2024 Salı günü 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: .Dutluk . Şirintepe.Şahintepe.Tuzluçayır.Boğaziçi.Fahrikorutürk.Cengizhan.Duralialıç mahallelerin üst kotları etkilenmektedir

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.12.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 16.12.2024 17:00:00

Detay: Kahramankazan Fatih Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı içerisinde bulunan içmesuyu hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi