ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Ocak Sincan, Keçiören, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.01.2025 17:30:00

Tamir Tarihi: 16.01.2025 21:30:00

Detay: Sincan İlçesi, Temelli, Gazi Mahallesi şehit Kubilay cd içerisinde meydana gelen Ana boru arızası nedeniyle, plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: yeni bacı mevkii

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.01.2025 18:35:00

Tamir Tarihi: 17.01.2025 10:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvasik Mahallesi Marangozlar 4 Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvasik Mahallesi Marangozlar 4 Ve Yukarı Sanayi civarı