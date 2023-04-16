ASKİ Ankara su kesintisi: 16-17 Nisan Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 17 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 16.04.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 16.04.2023 19:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Karaoğlan mahallesi 4056 Cadde @ 110 PE hattaki arıza nedeniyle 16/04/2023 saat 16:00 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Karaoğlan Mahallesi

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