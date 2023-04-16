ASKİ Ankara su kesintisi: 16-17 Nisan Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 17 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
GÖLBAŞI
- Arıza Tarihi: 16.04.2023 16:00:00
- Tamir Tarihi: 16.04.2023 19:00:00
- Detay: Gölbaşı ilçesi Karaoğlan mahallesi 4056 Cadde @ 110 PE hattaki arıza nedeniyle 16/04/2023 saat 16:00 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacak
- Etkilenen Yerler: Karaoğlan Mahallesi
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 16.04.2023 17:00:00
- Tamir Tarihi: 16.04.2023 22:00:00
- Detay: Etimesgut İlçesi Yukarı Yurtçu Mahallesi 4310 sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve Anlayışınız için teşekkür eder, Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Toki Turkuaz Mahalle Geneli