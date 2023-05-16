ASKİ Ankara su kesintisi: 16-17 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 17 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 16.05.2023 09:20:00

Tamir Tarihi: 16.05.2023 13:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Fatih mahallesi Kafkas caddesi No:4 önünde meydana gelen içme suyu dağıtım şebeke hattı75 lik PE 100 boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi geneli

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 16.05.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 16.05.2023 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YENİBATI MAHALLESİ 5428. CADDE İÇEREİSİNDE Ø150mm LİK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YENİBATI MAHALLESİ 5428. CADDE VE CİVARI

ÇANKAYA