ASKİ Ankara su kesintisi: 16-17 Mart Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 17 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 16.03.2023 15:50:00

Tamir Tarihi: 18.03.2023 17:00:00

Detay: SU DEPO TADİLAT CALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSI YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA KÜÇÜKCAMİLİ MAH VE BÜYÜKBIYIK MAH

SİNCAN

Arıza Tarihi: 16.03.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 16.03.2023 20:00:00

Detay: TEMELLİ ALCI MAHALLESİ İRFAN EFE CADDESİ İÇERSİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HAT ARIZASINDAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ALCI MAHALLESİ

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