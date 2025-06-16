ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 10.06.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGENEKON MAHALLESİ KIZILCAHAMAM CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN 800MM ÇAPINDAKİ DÜKTIL BORUYA BAGLI 150 LİK TAPALİ BRANŞMAN HATTİNDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI,DEPO ILETIM HATTI, PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAH. ERGENEKON MAH. KARŞIYAKA MAH BIR KISMI,ANADOLU MAH,YUNUS EMRE MAH BIR KISMI,SERHAT MAH ÜST KOTLARINDANDA BASINC DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANIR. TAHMİNİ OLARAK HATLARIN DOLUP ABONELERE ULAŞMASI SAAT 23:55 'İ BULACAKTIR.

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 16.06.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 18:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi Ergenekon mahallesi Kızılcahamam caddesi içerisinde bulunan 800mm çapındaki düktıl boruya baglı 150 lik tapalı branşman hattında oluşan arızadan dolayı, depo iletim hattı, plansız su kesintisi yapılmıştır. Arıza giderildikten sonra abonelerin suyu alması hattın toplaması saat: 23. 55 e kadar sürecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 19 mayıs - 23 nisan - adnan menderes - aktepe -aşagı eglence -atapark -ayvalı - bademlik -baglarbaşı - basınevleri - çaldıran - çiçekli - emrah - esertepe- etlik - güçlükaya- güzelyurt -incirli - kalaba - kamil oçak- kanuni - karargahtepe- köşk -kuşçagız- osmangazi - ovacık -pınarbaşı- sancaktepe -şefkat - şehit kubilay- şenlik- şenyuva- tepebaşı -ufuktepe- uaynış- yakacık- yayla- yeşiltepe- yükseltepe mahalleleri

AYAŞ

Arıza Tarihi: 16.06.2025 10:40:00

Tamir Tarihi: 17.06.2025 00:00:00

Detay: Ayaş Oltan Mahallesi Köylüözü mevkinde bulunan terfi merkezi pompası arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Oltan Mahallesi Geneli

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 16.06.2025 13:35:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Kantar 1 Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Kantar 1 Sokak Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

AKYURT

Arıza Tarihi: 16.06.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 23:00:00

Detay: AKYURT GÜZELHİSAR MAHALLESİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: GÜZELHİSAR MAHALLESİ

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Arıza Tarihi: 16.06.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 21:00:00

Detay: AKYURT ŞEYHLER MAHALLESİ 268.SOKAKTA İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ŞEYHLERMAHALLESİ,ÇINAR MAHALLESİ,BÜĞDÜZ MAHALLESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 16.06.2025 18:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ İNCEK MAHALLESİ İNCEK BULVARINDA @ 700 DEN @ 400 DUCTİL İLETİM HATTINDAN YAPILACAK BRANŞMAN BAĞLANTISI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KARŞİYAKA, GAZİ OSMAN PAŞA, HACILAR, HACI HASAN, HACI MURATLI, GÖKÇE HÖYÜK, YAYLA BAĞ, BAHÇELİEVLER, BALLIK PINAR, İNCEK, OĞULBEY, KARAOĞLAN ,YAYLABAĞ VE AHİBOZ MAHALLELERİ.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 16.06.2025 18:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 22:00:00

Detay: Mutlukent Mahallesi Seyfi Saltoğlu Bulvarı No 20 Önü 200 Lük Ductil Boru Arızasından Dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Mutlukent Mahallesi ve civarı