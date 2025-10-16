Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

Arıza Tarihi: 16.10.2025 09:25

Tamir Tarihi: 16.10.2025 17:00

Beypazarı ilçesi Zafer Mahallesi Zafer 3. Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Zafer 3. Sokak ve civarı.

Kahramankazan

Arıza Tarihi: 16.10.2025 10:10

Tamir Tarihi: 16.10.2025 18:00

Kahramankazan ilçesi Kayı Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt bölgesinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kayı Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi üst kesimleri.

Sincan

Arıza Tarihi: 16.10.2025 10:20

Tamir Tarihi: 16.10.2025 17:00

Sincan ilçesi Temelli Yenihisar Mahallesi Türkoğlu Ali Ağa Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yenihisar Mahallesi ve Malıköy Mahallesi'nin tamamı.

Yenimahalle

Arıza Tarihi: 16.10.2025 13:00

Tamir Tarihi: 16.10.2025 22:00

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi 3603. Sokak'ta bulunan 110 mm çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi 3603. Sokak ve çevresi.

Polatlı

Arıza Tarihi: 16.10.2025 17:00

Tamir Tarihi: 16.10.2025 21:00

Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Yarbay Salih Zeki Caddesi'nde, içme suyu dağıtım hattında üçüncü şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi'nin bir kısmı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
