ASKİ Ankara su kesintisi: 15 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 15 Mart Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

15 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 15.03.2022 10:00:00

Tamir Tarihi: 15.03.2022 13:00:00

Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ CENGİZ ÖZALP CADDESİNDE HİDRAFORLARDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ ESERTEPE SOKAK, AYVAŞIK KÜMEEVLERİ SOKAK, ÇAĞRI KENT

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