ASKİ Ankara su kesintisi: 15-16 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 16 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 15.05.2023 10:30:00

Tamir Tarihi: 15.05.2023 14:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi hacılar mahallesi 1357 sokakta @ 160 PE borudaki arıza nedeniyle 15/05/2023 saat 10:30 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Hacılar mahallesinin bir kısmı.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 15.05.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 15.05.2023 17:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Koparan Mahallesi Çatalarmut sitesinde @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 15/05/2023 saat 12:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Çatalarmut Sitesi

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