ASKİ Ankara su kesintisi: 15-16 Mart Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 16 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 15.03.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 17.03.2023 19:00:00

Detay: Etimesgut İlçesine bağlı Bahçekapı mah 2689 sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve Anlayışınız için teşekkür eder, Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 2689 SOKAK

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 15.03.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 15.03.2023 16:00:00

Detay: Koru mahallesi 2582 cadde Kocatepe sitesi 100'lük çelik boru arızası'ndan dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Koru mahallesi Kocatepe sitesi

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