40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor

ABD'ye milyarlarca dolar kazandıran anlaşmadan çekiliyorlar
Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi

ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.03.2025 14:15:00

Tamir Tarihi: 15.03.2025 17:00:00

Detay: 14.03.2025 AhiEvran Mahallesi ayakkabıcılar sanayi sitesinde oluşan 100 çelik ana iletim hattında oluşan arıza nedeni ile şu kesintisi olmuştur. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ. Etkilenen Yerler: Tuğla Ocakları Ve Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi

Etkilenen Yerler: Tuğla Ocakları Ve Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.03.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 15.03.2025 18:00:00

Detay: YILDIRIM MAHALLESİ SAĞLIK SOKAK İÇİNDE MÜTEAHHİT KAZI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir
img

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
img

Tepkilerin odağındaki belediye başkanı, skandal paylaşımını sildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıllık eşinden Şinasi Yurtsever'e acı veda

18 yıllık eşinden Şinasi Yurtsever'e acı veda
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar

Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58 milyar dolarlık zarar
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
Şinasi Yurtsever'in veda töreninde acılı annesinin ağzından tek kelime döküldü

Veda töreninde acılı annesinin ağzından tek kelime döküldü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.