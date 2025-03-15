ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.03.2025 14:15:00

Tamir Tarihi: 15.03.2025 17:00:00

Detay: 14.03.2025 AhiEvran Mahallesi ayakkabıcılar sanayi sitesinde oluşan 100 çelik ana iletim hattında oluşan arıza nedeni ile şu kesintisi olmuştur. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ. Etkilenen Yerler: Tuğla Ocakları Ve Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi

Etkilenen Yerler: Tuğla Ocakları Ve Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.03.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 15.03.2025 18:00:00

Detay: YILDIRIM MAHALLESİ SAĞLIK SOKAK İÇİNDE MÜTEAHHİT KAZI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ