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ASKİ Ankara su kesintisi: 14-15 Nisan Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ Ankara su kesintisi: 14-15 Nisan Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 15 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR

  • Arıza Tarihi: 14.04.2023 16:00:00
  • Tamir Tarihi: 14.04.2023 18:00:00
  • Detay: Pursaklar ilçesi Fatih mahallesi Han sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.
  • Etkilenen Yerler: Pursaklar fatih mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI

  • Arıza Tarihi: 13.04.2023 14:30:00
  • Tamir Tarihi: 13.04.2023 17:00:00
  • Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ TURAN KAMBERLİ CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
  • Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLELESİNİN BİR KISMI

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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