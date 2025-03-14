ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.03.2025 12:50:00

Tamir Tarihi: 14.03.2025 18:00:00

Detay: Hacırecep Mahallesi Ankara Caddesinde 90'lık PVC içme suyu dağıtım hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Camiatik, Dervişimam, Ömeroğlu, Şeyhmuhittin, Hacımemi, Ferahfaki Mahalleleri.

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.03.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 14.03.2025 23:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Saray Gümüşoluk Mahallesi muhtelif sokak içerisinde içme suyu şebeke hattı arizasi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Saray Gümüşoluk mahallesi