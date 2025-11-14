ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 14.11.2025 saat 09.00'dur. Tamir çalışmasının 14.11.2025 saat 19.00'da tamamlanması planlanmaktadır. Zafer Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında yenileme çalışması yapılması nedeniyle arızanın daha hızlı giderilebilmesi için zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Yaşanan aksaklık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Zafer Mahallesi'nin bir kısmı.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 14.11.2025 saat 10.30'dur. Tamir çalışmasının 14.11.2025 saat 15.00'te tamamlanması öngörülmektedir. Yeni Bağlıca Mahallesi 1795. Cadde içerisinde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: 1795. Sokak civarı.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 14.11.2025 saat 12.35'tir. Tamir çalışmasının 14.11.2025 saat 22.00'de sona ermesi beklenmektedir. Menderes Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattındaki arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Yaşanan rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Menderes Mahallesi, 29 Ekim Mahallesi, Çoğlu Mahallesi ve Adalet Mahallesi'nin tamamı.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 14.11.2025 saat 14.45'tir. Tamir çalışmasının 14.11.2025 saat 18.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Yakupabdal Mahallesi'nde 110'luk içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Üst kotlara su erişiminin 18.30'da başlaması beklenmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Yakupabdal Mahallesi.

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 14.11.2025 saat 15.20'dir. Tamir işleminin 14.11.2025 saat 18.00'de tamamlanması öngörülmektedir. Karakaya Mahallesi Özdemir Sokak içerisinde, bir inşaat firması tarafından Q 110'luk şebeke hattına verilen hasar nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Yaşanan rahatsızlık için özür dileriz.

Etkilenen yerler: Karakaya Mahallesi.