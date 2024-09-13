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ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Eylül Keçiören, Mamak, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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Ankara ASKİ Keçiören, Mamak, Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.09.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 13.09.2024 22:00:00

Detay: Plansız su kesintisi: Nallıhan ilçesi Sarıkaya mahallesinde sondaj kuyusu motor arızası (yanık) olduğundan arıza giderilene kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Sarıkaya mahallesi

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.09.2024 10:25:00

Tamir Tarihi: 13.09.2024 19:00:00

Detay: PLANLIZ SU KESİNTİSİ: Kurumumuz Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı yüklenici firması tarafınd an yapılan atık su hattı imalatı esnasında Q125 mm Duktil boru hattının ek yerinden atması sonucu su kesintisi yapılacaktır. 13.09.2024 tarih 10.25 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır .Etkilenecek yerler Türközü mahallesi Mahallesi nin tamamı ile Mutlu ve Kutlu mahallelerin alt kotları etkilemektedir

Etkilenen Yerler: Türközü Mahallesi nin tamamı ile Mutlu ve Kutlu mahallelerin alt kotları etkilemektedir

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.09.2024 11:15:00

Tamir Tarihi: 13.09.2024 20:00:00

Detay: Altındağ İlçesi,Feridun Çelik Mahallesi 1829.Sokak Sokak içerisinde İçme Suyu Şebeke Borusundaki Arızadan Dolayı Plansız Su Kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik Mahallesinin Bir Kısmı (Toki Blokları)

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.09.2024 17:50:00

Tamir Tarihi: 13.09.2024 21:00:00

Detay: Uyanış Mahallesi 1086.sokak içerisinde Q500 lük çelik boruda meydana gelen arızadan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: uyanış- 23 nisan - köşk - çaldıran - adnan menderes - yeşiltepe - aktepe mahallesi ve civarı

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