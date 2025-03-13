ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.03.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 13.03.2025 23:55:00

Detay: Sincan ilçesi tatlar mahallesi küme evleri içerisinde İvedik-Polatlı içme suyu ana isale hattında meydana gelen arızadan kaynaklı plansız su kesinti yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: temelli hürriyet mahallesi ve gazi mahallesinin bir kısmı