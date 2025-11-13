ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Polatlı

Arıza Tarihi: 13.11.2025 08.30

Tamir Tarihi: 13.11.2025 17.00

Detay: Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi, Yenimahallenin bir kısmı

Polatlı

Arıza Tarihi: 13.11.2025 10.05

Tamir Tarihi: 13.11.2025 17.00

Detay: Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi 111. Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında oluşan arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesinin bir kısmı

Etimesgut

Arıza Tarihi: 13.11.2025 10.30

Tamir Tarihi: 13.11.2025 20.00

Detay: Etimesgut ilçesi Yeşilova Mahallesi 4003. Cadde içinde meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi

Yenimahalle

Arıza Tarihi: 13.11.2025 12.20

Tamir Tarihi: 13.11.2025 14.00

Detay: Özevler Mahallesi 943. Sokak içinde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır.

Etkilenen Yerler: Özevler Mahallesi

Polatlı

Arıza Tarihi: 13.11.2025 14.00

Tamir Tarihi: 13.11.2025 17.00

Detay: Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattındaki arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesinin bir kısmı

Beypazarı

Arıza Tarihi: 13.11.2025 14.15

Tamir Tarihi: 13.11.2025 15.30

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Karapınar Çamlıbağ mevkiinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Karapınar 3 4 Çamlıbağ mevkii ve çevresi

Yenimahalle

Arıza Tarihi: 13.11.2025 14.00

Tamir Tarihi: 13.11.2025 18.00

Detay: Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Hipodrom Caddesi

Altındağ

Arıza Tarihi: 13.11.2025 14.40

Tamir Tarihi: 13.11.2025 18.00

Detay: Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi içindeki içme suyu boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Hacı Bayram Mahallesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, Örnek Mahallesi, Aydınlıkevler Mahallesi

Etimesgut

Arıza Tarihi: 13.11.2025 14.50

Tamir Tarihi: 13.11.2025 20.00

Detay: Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi Türk Kızılayı Caddesi içinde meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kara lojmanları, Diş Hastanesi, Ay Yıldız Proje Şantiyesi

Mamak

Arıza Tarihi: 13.11.2025 15.35

Tamir Tarihi: 13.11.2025 19.30

Detay: Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile Sultan Fatih Caddesi köşesinde bulunan içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Yukarı kotlara su erişim saati 22.30'dur.

Etkilenen Yerler: Akşemsettin Mahallesi, Duralialıç Mahallesi, Boğaziçi Mahallesi

Mamak

Arıza Tarihi: 13.11.2025 16.10

Tamir Tarihi: 13.11.2025 19.00

Detay: Mamak ilçesi Altın Evler Mahallesi Balpeteği Sokak içinde meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Yukarı kotlara suyun erişim saati 21.00'dır.

Etkilenen Yerler: Altın Evler Mahallesi

Mamak

Arıza Tarihi: 13.11.2025 16.20

Tamir Tarihi: 13.11.2025 18.00

Detay: Mamak ilçesi Kıbrıs Köyü Mahallesi 2032. Sokak içinde meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Yukarı kotlara suyun erişim saati 20.00'dır.

Etkilenen Yerler: Kıbrıs Köyü Mahallesinin üst kotları

Kahramankazan

Arıza Tarihi: 13.11.2025 10.00

Tamir Tarihi: 13.11.2025 18.00

Detay: Kahramankazan ilçesi Saray ve Dağyaka Mahalleleri sanayi bölgesinde yoğun kullanım nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi, 614. Cadde, Dağyaka Caddesi, Atom Caddesi, Çaniçi Caddesi, 688. Cadde, 115. Cadde ve bağlı sokaklar ile Saray köy içi