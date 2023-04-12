ASKİ Ankara su kesintisi: 12-13 Nisan Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 13 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 11.04.2023 10:40:00

Tamir Tarihi: 12.04.2023 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yukarı Yurtçu mahallesi Dumlupınar bulvarı içerisinde Ø 500'lük içme suyu şebeke hattında oluşan arıza onarımının uzaması sebebiyle çalışmamız devam etmekte olup plansız su kesintisi devam etmektedir. Sabır ve Anlayışınız için teşekkür eder, Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Turkuaz mahallesi ve civarı

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