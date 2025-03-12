ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.03.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.03.2025 16:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Etiler Mahallesi Fabrika caddesinde bulunan içme suyu hattı ile 1450 sokakta bulunan içme suyu hattının birbirine bağlantıları yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi geneli

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.03.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 12.03.2025 20:30:00

Detay: Güzeltepe Mahallesi Halit Ziya caddesi no:23 önü ,400 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Güzeltepe Mahallesi, Aziziye mahallesi.