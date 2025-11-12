ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Keçiören

Arıza tarihi: 12.11.2025 15:30

Tamir tarihi: 12.11.2025 23:55

Detay: Keçiören ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyesi azalmış ve gelen su doğrudan tüketime yönlendirilmiştir. Bu nedenle ilçenin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Keçiören ilçesi geneli

Polatlı

Arıza tarihi: 12.11.2025 09:20

Tamir tarihi: 12.11.2025 18:00

Detay: Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında üçüncü şahıslardan kaynaklanan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Şentepe Mahallesi'nin bir kısmı

Polatlı

Arıza tarihi: 12.11.2025 09:40

Tamir tarihi: 12.11.2025 16:00

Detay: Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Karatepe Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Gülveren Mahallesi'nin bir kısmı

Kahramankazan

Arıza tarihi: 12.11.2025 11:00

Tamir tarihi: 12.11.2025 23:55

Detay: Kahramankazan ilçesi Saray ve Dağyaka mahalleleri sanayi bölgesinde yoğun kullanımdan kaynaklı su kesintisi yaşanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Saray Mahallesi, 614. Cadde, Dağyaka Caddesi, Atom Caddesi, Çaniçi Caddesi, 688. Cadde, 115. Cadde ve bu caddelere bağlı sokaklar, Saray Köy içi

Yenimahalle

Arıza tarihi: 12.11.2025 12:00

Tamir tarihi: 12.11.2025 23:55

Detay: Yenimahalle ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle bazı mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Karacakaya Köyü, Yuva Köyü

Mamak

Arıza tarihi: 12.11.2025 14:00

Tamir tarihi: 12.11.2025 18:00

Detay: Mamak ilçesi Altınevler Mahallesi Yatık Musluk Caddesi üzerinde Ø100'lük duktil içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara erişim saati 20:00 olarak planlanmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Altınevler Mahallesi

Polatlı

Arıza tarihi: 12.11.2025 14:20

Tamir tarihi: 12.11.2025 19:00

Detay: Polatlı ilçesi Marangozcular Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında üçüncü şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Marangozcular Caddesi ve Hastane çevresi

Polatlı

Arıza tarihi: 12.11.2025 14:40

Tamir tarihi: 12.11.2025 21:00

Detay: Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi Canata Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Şehitlik Mahallesi'nin bir kısmı, Gazi Mahallesi'nin bir kısmı

Polatlı

Arıza tarihi: 12.11.2025 14:50

Tamir tarihi: 12.11.2025 21:00

Detay: Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Belde Caddesi üzerinde üçüncü şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Şentepe Mahallesi