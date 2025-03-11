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ASKİ Ankara su kesintisi! 11 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 11 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.03.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.03.2025 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ: SUSUZ MAHALLESİ İÇERİSİNDE BULUNAN SUSUZ DEPO MANEVRA ODASINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ONARIM ÇALIŞMASINA BAŞLANILMIŞ OLUP SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SUSUZ KÖY, DEMPA SANAYİ.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.03.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 11.03.2025 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Karapınar Mevki Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Karapınar Mevki Sokak Ve Civarı

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.03.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.03.2025 16:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Etiler Mahallesi Fabrika caddesinde bulunan içme suyu hattı ile 1450 sokakta bulunan içme suyu hattının birbirine bağlantıları yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi geneli

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