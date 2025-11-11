ASKİ Ankara su kesintisi! 11 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Kazan

Arıza Tarihi: 10.11.2025 08:00

Tamir Tarihi: 11.11.2025 12:00

Detay: Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi 614. Cadde içerisinde, Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2200 mm ana isale hattı çalışması sırasında 700 mm düktil hatta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi, 614. Cadde, Dağyaka Caddesi, Atom Caddesi, Çinici Caddesi, 688. Cadde, 115. Cadde ve bu caddelere bağlı sokaklar ile Saray köy içi.

Etimesgut

Arıza Tarihi: 10.11.2025 23:55

Tamir Tarihi: 11.11.2025 23:55

Detay: Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilenmiş, sabır ve anlayış istenmiştir.

Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Şehitali Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Orhun Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi ve Aşağı Yurtçu Mahallesi.

Etimesgut

Arıza Tarihi: 10.11.2025 23:55

Tamir Tarihi: 11.11.2025 23:55

Detay: Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir.

Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi, Süvari Mahallesi ve 30 Ağustos Mahallesi'nin bir kısmı.

Keçiören

Arıza Tarihi: 11.11.2025 09:30

Tamir Tarihi: 11.11.2025 23:55

Detay: Keçiören ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyesi azalmış, gelen su doğrudan tüketime yönlendirilmiştir. Bu nedenle ilçenin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir.

Etkilenen Yerler: Karakaya, Kafkas, Hisar, Kuşcağız, Karşıyaka, Ayvalı, Tepebaşı, Esertepe, Etlik, Yükseltepe, 19 Mayıs, Aktepe, Atapark ve İncirli mahalleleri ile çevresi.

Mamak

Arıza Tarihi: 11.11.2025 13:05

Tamir Tarihi: 11.11.2025 20:00

Detay: Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi 2308. Sokak'ta Ø100 lük düktil içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara erişim saati 22:00 olarak öngörülmektedir.

Etkilenen Yerler: Akşemsettin Mahallesi 2308. Sokak ve çevresi.

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 11.11.2025 17:15

Tamir Tarihi: 11.11.2025 22:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 109. Cadde'de Ø100 lük düktil içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati 23:00 olarak öngörülmektedir.

Etkilenen Yerler: Bahçelievler Mahallesi'nin bir kısmı.