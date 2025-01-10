ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Ocak Polatlı, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.01.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 10.01.2025 17:00:00

Detay: Feridun Çelik mahallesi 1048. Cadde İçerisinde içme Suyu Şebeke hattında meydana gelen arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik mahallesinin bir kısmı

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.01.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 10.01.2025 18:00:00

Detay: Kahramankazan ilçemizin içme suyu ihtiyacının karşılandığı içme suyu arıtma tesisi, merkez içme suyu depoları ve şebeke hatlarında yapılacak olan bakım onarım ve temizlik çalışmaları sebebi ile Atatürk, Satıkadın, Fatih (Sanayi Bölgesi) Kayı, Yıldırımbeyazıt, Alpagut, Günbaşı, Yazıbeyli, Çimşit, Emirgazi mahallelerinde üst kotlarda susuzluk ve basınç düşüklüğü meydana gelebilecektir. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Atatürk, Satıkadın, Fatih (Sanayi Bölgesi) Kayı, Yıldırımbeyazıt, Alpagut, Günbaşı, Yazıbeyli, Çimşit, Emirgazi mahallelerinde üst kotlar

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.01.2025 13:45:00

Tamir Tarihi: 10.01.2025 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ BARBAROS MAHALLESİ OSMANLI SOKAKTA MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 17:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: BARBAROS MAHALLESİ SULTAN AHMET CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.01.2025 15:45:00

Tamir Tarihi: 10.01.2025 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi Saraycık mahallesi Uluç Ali Paşa Bulvarı ile 1601 cadde köşede meydana gelen içme suyu hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Saraycık mahallesi, Osmanlı mahallesi, Ertuğrulgazi mahallesi, Pınarbaşı mahallesi ve Malazgirt mahallesi

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.01.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 10.01.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi bir bölümü, Kurtuluş Mahallesi bir bölümü Cumhuriyet Mahallesi bir bölümü