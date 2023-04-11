ASKİ Ankara su kesintisi: 11-12 Nisan Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 12 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 11.04.2023 10:40:00

Tamir Tarihi: 12.04.2023 17:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yukarı Yurtçu mah Dumlupınar bulvarı içerisinde q 500 ,lük içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve Anlayışınız için teşekkür eder, Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Turkuaz mah ve civarı

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 11.04.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 11.04.2023 18:00:00

Detay: HİSAR MAHALLESİ HASAN POLATKAN SOKAK İÇERİSİNDE DEMİRYÜREK ELEKTİRİK FİRMASI TARAFINDAN YAPILAN CALIŞMA ESNASINDA Q110 LIK PE BORUYA VERİLEN HASARIN TAMİRATINI YAPMAK İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: HİSAR MAH.

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