ASKİ Ankara su kesintisi: 11-12 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 12 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.05.2023 11:45:00

Tamir Tarihi: 10.05.2023 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ GÜRSÖĞÜT MAHALLESİ KÜMEEVLERİNDE ANA HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ GÜRSÖĞÜT MAHALLESİ

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 11.05.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 11.05.2023 17:00:00

Detay: DUMLUPINAR MAHALLESİ KÜMEEVLERDE OLUŞAN 63 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAHALLESİ GENELİ

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 11.05.2023 15:45:00

Tamir Tarihi: 12.05.2023 17:00:00

Detay: NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİNDE ENERJİSA BAŞKENT DAĞITIM A.Ş NİN ANA HAT DİREKLERİNDEN 1 TANESİNİN DEVRİLMESİ SONUCU ELEKTRİK VERİLEMEYECEĞİ İÇİN POMPALAR ÇALIŞAMAYACAKTIR. ELEKTRİK ARIZASI GİDERİLENE KADAR SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR. TÜM ABONELERİMİZİNDEN ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 11.05.2023 16:30:00

Tamir Tarihi: 11.05.2023 20:00:00

Detay: Bademlidere mahallesi 257 sokak içi Q200'lük temiz su şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapıldı.

Etkilenen Yerler: Bademlidere mahallesi ve civarında

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