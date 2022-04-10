ASKİ Ankara su kesintisi: 10 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 10 Nisan Pazar günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

10 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

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Arıza Tarihi: 10.04.2022 08:45:00

Tamir Tarihi: 10.04.2022 13:00:00

Detay: Baraj Mahallesi Melikşah Caddesi Teras Evler yanı Vantus Arızası nedeni ile Su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesi Melik Şah Caddesi ile Selçuk Bey Caddesinin bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 10.04.2022 10:30:00

Tamir Tarihi: 10.04.2022 15:00:00

Detay: Ballikpinar Mahallesi ballikpinar caddesinde 110PE içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 10:30 ile15:00 arası su kesintisi yapılmıştir

Etkilenen Yerler: Ballikpinar Mahallesi tamamı 10:30 ile 15:00

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