ASKİ Ankara su kesintisi: 10 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 10Mart Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10Mart Ankara su kesintisi saatleri...

10 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 10.03.2022 08:15:00

Tamir Tarihi: 10.03.2022 15:00:00

Detay: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI NO:106 TURKCELL ÖNÜ ADRESİNDE MEYDANA GELEN Q500'LÜK ÇELİK BORU ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİLMİŞTİR.

Etkilenen Yerler: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI TARIM BAKANLIĞI, TEPE PRİME, MİLLİ GÜVENLİK KURULU, TOBB, TURKCELL, ODTÜ TEKNOKENT, BİLGİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM KURUMU VE CİVARI

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