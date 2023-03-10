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ASKİ Ankara su kesintisi: 10-11 Mart Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ Ankara su kesintisi: 10-11 Mart Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 11 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR

  • Arıza Tarihi: 10.03.2023 16:15:00
  • Tamir Tarihi: 10.03.2023 18:15:00
  • Detay: Pursaklar ilçesi kösrelikızığı mahallesi Abadan yolu üzerinde oluşan arıza nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.
  • Etkilenen Yerler: Kösrelikızığı Taşkent kooperatifi bir kısmı

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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