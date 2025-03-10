ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.03.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 10.03.2025 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ: EMNİYET MAH HİPODRUM CAD . İÇERİSİNDE BULUNAN Ø700 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CAD, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETME GENEL MÜD, TÜRK PATENT, BEKTAŞLAR TURİZM, MAKİNA KİMYA, ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ANKAMALL AVM, EMNİYET TOPTANCI HAL, ANKAPARK.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.03.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 10.03.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Kumseren Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Kumseren Sokak Ve Civarı