ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

Arıza Tarihi: 10.10.2025 08:40

Tamir Tarihi: 10.10.2025 17:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Akyazı Sokak geneli

Sincan

Arıza Tarihi: 10.10.2025 11:40

Tamir Tarihi: 10.10.2025 18:00

Detay: Sincan İlçesi Temelli Alagöz Mahallesi Sivaslı Caddesi'nde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi içerisindeki Yeni Bacı mevkii ve çevresi ile Hürriyet Mahallesi'nin tamamı

Etimesgut

Arıza Tarihi: 10.10.2025 14:40

Tamir Tarihi: 10.10.2025 19:00

Detay: Etimesgut İlçesi Atayurt Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Atayurt Mahallesi'nin bir kısmı

Çankaya

Arıza Tarihi: 10.10.2025 16:05

Tamir Tarihi: 10.10.2025 20:00

Detay: Çankaya İlçesi Yukarı Dikmen Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda, 300 mm içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yukarı Dikmen Mahallesi, Hilal Mahallesi, Oran Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve İlkbahar Mahallesi