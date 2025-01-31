ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Şubat Beypazarı, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Beypazarı, Çankaya, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİSİ 1 ŞUBAT
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.01.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 31.01.2025 13:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş mahallesi Şht Bünyamin NACAK Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş mahallesi Şht Bünyamin NACAK Sokak ve Hacıkara Mahallesi Emek Sokak Şehit sadık ekiz caddesi çevreleri