ASKİ Ankara su kesintisi: 1 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Sincan, Gölbaşı Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Nisan Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 1 Nisan Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
1 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
ASKİ resmi sayfasında detaylar yer alıyor,
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