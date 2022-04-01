ASKİ Ankara su kesintisi: 1 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Sincan, Gölbaşı Ankara su kesintisi listesi!

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 1 Nisan Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

1 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

ASKİ resmi sayfasında detaylar yer alıyor,

"Şu Anda Sistemlerimizde Kayıtlı Herhangibir Kesinti veya Çalışma Bulunmamaktadır.

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