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ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Mart Sincan, Ayaş, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Mart Sincan, Ayaş, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Sincan, Ayaş, Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.02.2025 14:45:00

Tamir Tarihi: 28.02.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Ferahfaki Mahallesi Emine Tevfika Ayaşlı Toki Konutları içerisinde bulunan 75'lık dağıtım hattı arızası sebebi ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Ferahfaki Mahallesi 1. Etap Toki Konutları

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.02.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 28.02.2025 20:00:00

Detay: Sincan Temelli, İstiklal Mah. mor sk içerisinde meydana gelen şebeke hat arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAH. ( AKTOPRAKLIK MEVKİİ VE ÇEVRESİ )

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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