ASKİ Ankara su kesintisi: 1 Haziran Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 1 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HAYMANA

Arıza Tarihi: 1.06.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 1.06.2023 20:00:00

Detay: Haymana merkez başdeğirmen pompa istasyonu doğal afetten dolayı sel basmıştır Haymana merkezin genelinde saat 13.00 ile saat 20.00 arası su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: etkilenen mahalleler medrese mahallesi Kayabaşı mahallesi çaldağ mahallesi Yenimahalle Seyran mahallesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 1.06.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 1.06.2023 20:00:00

Detay: Güzelkent Mahallesi 6 Cadde içinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Güzelkent Mahallesi ile Devlet Mahallelerinin Tamamı ve Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 1.06.2023 16:45:00

Tamir Tarihi: 2.06.2023 10:00:00

Detay: Sincan İlçesi Yenihisar Arıtma Tesisinde şiddetli yağışlar nedeniyle barajdan gelen çamurlu suyun arıtılamamasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Temelli Malıköy Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 1.06.2023 17:50:00

Tamir Tarihi: 1.06.2023 21:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ YEŞİLAĞAÇ MAHALLESİ YEŞİLAĞAÇ KÜME EVLERİ DAĞITIM ŞEBKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ : YEŞİLAĞAÇ MAHALLESİ BİR KISMI