ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? 18 Haziran Ankara baraj doluluk oranları 2023!
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Ankara'da yoğun sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Ankara'daki son yağışların ardından Ankara'da barajların doluluk oranı merak konusu idi. İşte ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? 18 Haziran Ankara baraj doluluk oranları 2023!
ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara'da yoğun sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Ankara'daki son yağışların ardından Ankara'da barajların doluluk oranı merak konusu idi. İşte ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? 18 Haziran Ankara baraj doluluk oranları 2023 haberimizde...
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı 47.17 %'dir.
Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :839.000 m3
Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :338.000 m3
Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :92.000 m3
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi:40,02 %