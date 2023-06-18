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ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? 18 Haziran Ankara baraj doluluk oranları 2023!

ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? 18 Haziran Ankara baraj doluluk oranları 2023!

Gündem Haberleri

Ankara'da yoğun sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Ankara'daki son yağışların ardından Ankara'da barajların doluluk oranı merak konusu idi. İşte ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? 18 Haziran Ankara baraj doluluk oranları 2023!

ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara'da yoğun sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Ankara'daki son yağışların ardından Ankara'da barajların doluluk oranı merak konusu idi. İşte ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? 18 Haziran Ankara baraj doluluk oranları 2023 haberimizde...

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı 47.17 %'dir.

ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? 18 Haziran Ankara baraj doluluk oranları 2023!

Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :839.000 m3

Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :338.000 m3

Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :92.000 m3

Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi:40,02 %

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Baraj Doluluk Oranı Gündem Yaşam Haberler

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