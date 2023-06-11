Üye Girişi
Haberi Paylaş
ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranları 2023

ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranları 2023

Gündem Haberleri

Ankara'da yoğun sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Ankara'daki son yağışların ardından Ankara'da barajların doluluk oranı merak konusu idi. İşte ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranları 2023

ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara'da yoğun sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Ankara'daki son yağışların ardından Ankara'da barajların doluluk oranı merak konusu idi. İşte ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranları 2023 haberimizde...

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı %46,58'dir.

ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranları 2023

  • Barajların Toplam Hacmi (m3): 1.585.393.000
  • Tarih: 10.06.2023
  • Barajlardaki Su Miktarı: 738.508.000 m3
  • İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 1.258.000 m3
  • - Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :913.000 m3
  • - Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :257.000 m3
  • - Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :88.000 m3
  • Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 52.000 m3
  • Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 28.700 m3
  • Şehre Verilen Toplam Su Miktarı: 1.379.800 m3
  • Barajlara Gelen Su Miktarı: 2.636.695 m3
  • Toplam Doluluk Yüzdesi: %46,58
  • Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: 549.551.000 m3
  • Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: % 39,35
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Baraj Doluluk Oranı Ankara Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title