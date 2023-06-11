ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranları 2023
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Ankara'da yoğun sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Ankara'daki son yağışların ardından Ankara'da barajların doluluk oranı merak konusu idi. İşte ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranları 2023
ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara'da yoğun sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Ankara'daki son yağışların ardından Ankara'da barajların doluluk oranı merak konusu idi. İşte ASKİ Ankara baraj doluluk oranı! Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranları 2023 haberimizde...
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı %46,58'dir.
- Barajların Toplam Hacmi (m3): 1.585.393.000
- Tarih: 10.06.2023
- Barajlardaki Su Miktarı: 738.508.000 m3
- İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 1.258.000 m3
- - Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :913.000 m3
- - Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :257.000 m3
- - Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :88.000 m3
- Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 52.000 m3
- Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 28.700 m3
- Şehre Verilen Toplam Su Miktarı: 1.379.800 m3
- Barajlara Gelen Su Miktarı: 2.636.695 m3
- Toplam Doluluk Yüzdesi: %46,58
- Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: 549.551.000 m3
- Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: % 39,35