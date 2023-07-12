Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik celp ve sevk tarihi

Vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Arama motorlarında Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik celp ve sevk tarihi ne zaman belli olacak? e- Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! araması yapılıyor.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik celp ve sevk tarihi ne zaman belli olacak? merak ediliyor. Askerlik görevini yapacak olan vatandaşlar askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırıyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik celp ve sevk tarihi ne zaman belli olacak? e- Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz tarihinde belli olacak. Askerlik yerleri sonuçları e- devlet üzerinden erişime açılacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"1. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

3. Daha Önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.



5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.



6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.



7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.



10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

11. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."