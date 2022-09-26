Belirli dönemlerde ülke gündeminde Askerlik yerlerinin tarihi yer alıyor. Vatani görev için askerlik yapacak asker adaylarının merak konusu ise Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusu oluyor. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Askerlik yerleri sevk ve celp yerleri!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Vatani göreve gidecek olanlar askerlik celp ve sevk tarihlerini araştırıyor. E- devlet üzerinden açıklanacak olan askerlik yerleri için tarih araştırılıyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Askerlik yerleri sevk ve celp yerleri!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Kasım ayında askere gidecek olanlar askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak etmekte.MSB 2022 Kasım sınıflandırma dönemi duyurusu yapılmıştı. Şimdi ise askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağına gözler çevrildi. Askerlik seçim ve sınıflandırma 28 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlara e-devlet üzerinden erişim sağlanıyor. Yükümlülerin sevk belgelerini sevk tarihinden 10 gün öncesinde e devlet veya askerlik şubesi tarafından alabilecekler.

MSB sevk tarihleri;

Yedek Subay, Astsubay Adayları ile Asker:10 Kasım 2022

2.grup er: 8 Aralık 2022

3.grup er: 5 Ocak 2023